Oude bekende in de Belbus: Terra Fietsen en hun communicatie-ellende Gisteren • leestijd 2 minuten • 1540 keer bekeken • bewaren

Een elektrische bakfiets lijkt voor veel mensen met kinderen dé uitvinding van de eeuw. Zo ook voor Ashley en Michel uit Utrecht. Het maakt het vervoeren van hun drie jonge kinderen een stuk gemakkelijker. Die zijn dan ook door het dolle heen als het stel eind 2022 online een elektrische bakfiets koopt bij Terra Fietsen. Maar het geluk is helaas van korte duur.

Na een jaar gaat de bakfiets kapot. De display geeft een foutstoring waardoor de elektrische ondersteuning het niet meer doet. De fiets is nu veel te zwaar om op te fietsen. Even laten repareren dan maar? Gefrustreerd belt en mailt Ashley meerdere malen naar Terra Fietsen, maar het bedrijf lijkt niet de moeite te nemen om klanten te helpen met een probleem. Ze nemen de telefoon niet op en op e-mails reageren ze niet.

Oude bekende

Terra Fietsen is onderdeel van Terra Bicycles Company in Beverwijk. De eigenaar daarvan is Ilias Salhi en dat is weer een oude bekende van de Belbus. Die zaak uit 2018 ging over een kapotte elektrische bakfiets, waarbij het bedrijf niet met een oplossing kwam. Klinkt bekend toch? Op naar Terra Fietsen in Beverwijk om verhaal te halen bij Ilias die zich tegenwoordig Sam lijkt te noemen.

Fout erkend, bakfiets niet teruggebracht

Ilias is nergens te bekennen bij Terra Fietsen, dus bellen we hem. Hij vertelt dat het te maken heeft met de overgang van online verkoop naar alleen fysieke verkoop in fietsenwinkels. Hij is erachter gekomen dat de online verkoop toch te veel problemen gaf. Dat is leuk en aardig allemaal, maar het is geen excuus om helemaal niet bereikbaar te zijn, toch? In een verhit gesprek met Mai wil Ilias alias Sam dat maar niet toegeven. Maar hij erkent uiteindelijk wel fouten te hebben gemaakt.