Oproep waterschappen: gooi gebruikt frituurvet niet in wc of gootsteen

Na het bakken van oliebollen tijdens oud en nieuw verdwijnt bij bijna 4 op de 10 Nederlanders het gebruikte frituurvet nog in de gootsteen of wc . Dat blijkt uit publieksonderzoek van de waterschappen. Oliebollenvet veroorzaakt echter grote problemen in afvoerleidingen en bij rioolwaterzuiveringen. De zuivering en afvoer van het vet kost de waterschappen jaarlijks enkele miljoenen euro’s.

De zuivering en afvoer van oliebollenvet kost volgens de waterschappen jaarlijks enkele miljoenen euro’s. De getallen verschillen per regio, maar een waterschap kan hier jaarlijks wel 2 ton aan kwijt zijn. Deze kosten worden via de waterschapsbelasting uiteindelijk door inwoners betaald.

Frituurvet moet in plaats daarvan in de afvalbak worden weggegooid. Je kunt gebruikt frituurvet ook in een (oude) verpakking gieten om het vervolgens in te leveren bij de hiervoor bestemde recyclepunten. Je kunt hier bekijken waar die punten zitten.