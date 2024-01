Oproep: Wat zijn jouw ervaringen met de wachttijden bij het CBR?

13 dec. 2023 - 11:18

Alleen de theorie al. Je hebt auto en moet je voor motor nog eens. Het is puur geldklopperij. En ook het algoritme wat ze toepassen staat mij totaal niet aan. En je krijgt vragen wat werkelijk nergens op slaat net alsof je een verkeersdeskundige bent of auto/motor monteur. Dit is theorie voor in het verkeer. Hallo zeg. Den Haag begrijpt niet hoe meer 2 wielers op de weg des te kleiner de files worden. Hint hint. Wachttijden theorie zijn ok! Ik ben gestopt. Had er genoeg van. Gelukkig mijn auto rijbewijs al bijna 40 jaar. Nu zou ik niet meer slagen (theorie) Het CBR vult hier hun zakken mee. Verdien model.