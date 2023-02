Oproep: Wacht jij zonder urgentieverklaring jarenlang op een sociale huurwoning?

3 feb. 2023 - 12:14

Dat kennen we hier. Na jaren ingeschreven te staan en gereageerd te hebben op een woningen, 2 weken terug ineens dat we in aanmerking kwamen. We zijn gaan kijken, maar de beschrijving paste geheel niet met wat we voorgeschoteld kregen. Geen isolatie, alleen hier en daar dubbel glas, geen bergruimte en veel kleiner dan aangegeven en de tuin was niet meer dan een plaatsje.. Met had van te voren geen plattegrond. De huidige bewoonster vertelde dat het 's winters flink stoken was en 's zomers kookte je, zo heet. Verhuurder weet van alle gebreken, maar doet niets.. Bovendien was de huur nog eens ruim € 100 per maand hoger dan dat we nu betalen. Schandalig gewoon, over de ruggen van mensen, die al weinig te besteden hebben geld uit de zak kloppen en geen gebreken herstellen, zodat de bewoners zelf nog meer geld kwijt zijn.. De verhuurder was niet bereikbaar voor commentaar. We hebben de woning geweigerd en we kon uit een paar vooraf opgestelde opties kiezen waarom je dat had gedaan. Heb maar gekozen voor "huur niet in overeenstemming met wat je er voor krijgt" . Verder verhaal ging niet en interesseert ze blijkbaar niet.