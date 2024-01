Oproep: Problemen met Freestyle Libre 2 (hulpmiddel diabetespatiënten)?

23 jan. 2024 - 15:13

Probleem is veel breder. Het ZiNL maakt onderscheid tussen FGM en CGM. Dit terwijl een CGM door de constante meting en koppeling met pomp voor veel patiënten beter werkt..de kosten van nieuwe CGMs is in sommige gevallen lager dan die van de FGM (Freestyle Libre 2). Omdat er een verschil is bestaan er ook bizarre situaties zoals de Freestyle Libre 3 (een CGM) die niet geleverd mag worden aan veel patiënten en een ander type CGM dat speciaal voor de Nederlandse markt zijn app heeft aangepast om scannen verplicht te maken en dus te veranderen van een CGM in een FGM. Het ZiNL schuilt daarbij achter verouderde informatie toen er nog geen onderzoek was naar de verschillen tussen CGM en FGM en baseert de doelmatigheid hier op. Inmiddels is er een grote lijst met internationaal (en ook binnen NL) met onderzoeken die de doelmatigheid zowel wetenschappelijk als in gebruik aantonen. Helaas blijft het ZiNL bij korte termijn visie. Vrije keuze in diabetes hulpmiddelen is belangrijk om aan te sluiten op de zorg die elke patiënt individueel nodig heeft. Nu de kosten van sensoren (op de guardian van Medtronic na) nagenoeg gelijk zijn moet het onderscheid tussen FGM en CGM verdwijnen. De volledige lijst met wetenschappelijke artikelen en meer info is te vinden op sensorvergoeding.nl