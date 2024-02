Oproep: (Poging tot) oplichting op Vinted via een QR-code?

Gebruik jij de app Vinted om (tweedehands) kleding te kopen of te verkopen? En heb jij onlangs te maken gehad met (een poging tot) oplichting waarbij je een QR-code toegestuurd kreeg? Dan komt de redactie van Kassa graag met je in contact.

BELANGRIJK: We zijn alléén op zoek naar mensen die iets kunnen vertellen over (een poging tot) oplichting waarbij de zogenaamde koper of de verkoper jou een QR-code heeft gestuurd .