Oproep: Opmerkelijke of onverklaarbare prijsstijgingen? Tip Kassa! 09-08-2022 • leestijd 2 minuten • 2097 keer bekeken • bewaren

De Prijspakker komt weer terug als rubriekje in Kassa! Heb jij recente voorbeelden van producten die in korte tijd véél duurder zijn geworden, zonder dat er een duidelijke oorzaak of aanleiding voor de prijsstijging is? Dan horen wij het graag: mail ons je tips!

En om gelijk even met de deur in huis te vallen: ja, er is sprake van flinke inflatie, schaarste van bepaalde grondstoffen en her en der zelfs wat ketens in de logistiek en distributie die niet functioneren zoals ze normaal gesproken horen te functioneren. Concreet leiden deze oorzaken ertoe dat vrijwel ieder product duurder wordt of is geworden, dat begrijpen wij vanzelfsprekend ook.

Waar we concreet naar op zoek zijn, betreffen dan ook de producten waarvoor geldt dat de prijs in korte tijd zonder concrete, aanwijsbare reden is gestegen. En dat kan op verschillende manieren:

De prijs gaat omhoog

Stel, een literpak melk kostte vorige week € 0,99 bij een bepaalde supermarkt, maar dezelfde supermarkt verkoopt exact hetzelfde pak melk een week later voor € 1,49. Of een flacon met daarin 750ml wasverzachter kostte eerst € 3,89, maar een week erop moet je er ineens € 5,99 voor neertellen.

Komt dat alleen maar door de inflatie en gestegen productiekosten?

De inhoud wordt minder

Wat ook nog kan, is dat de prijs hetzelfde blijft, maar dat de inhoud van een verpakking kleiner wordt. Zo kan het pak melk uit het voorbeeld hierboven best € 0,99 blijven kosten, maar gaat de inhoud terug van een liter naar driekwart liter.

Zelfde prijs, kleinere verpakking, minder inhoud, en per saldo dus tóch flink duurder.

Stuur ons je tips!

Beschik jij over recente voorbeelden van producten die onlangs op opmerkelijke wijze veel duurder zijn geworden, waarvan de inhoud van de verpakking is verkleind, of zelfs van allebei?

Stuur je tips dan naar kassa@bnnvara.nl en vermeld als het even kan:

De oude productprijs (of de oude inhoud);

De nieuwe productprijs (of de nieuwe inhoud);

Om welk product het gaat;

Bij welke winkel of supermarkt je het product gekocht hebt;

Wanneer de wijziging ongeveer is ingegaan