oproep, miskoop van de week

De meeste mensen herkennen het wel: je denkt iets geweldigs te hebben gekocht, maar het blijkt totaal niet te werken of na een korte tijd is het alweer stuk. We noemen dat in de volksmond een miskoop.

Voor de nieuwe rubriek 'Miskoop van de Week' zijn we op zoek naar kijkers die ooit een ongelofelijke 'kat in de zak' hebben gekocht. Het is helemaal mooi als je de miskoop nog niet hebt weggegooid, want we willen het graag tentoonstellen in ons zogenaamde 'Miskoop-museum'.