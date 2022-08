Oproep: Maak jij je zorgen om jouw financiële situatie vanwege prijsstijgingen?

18 aug. 2022 - 18:09

Ik maak mij geen zorgen om de boodschappen. Ik maak mij nog geen zorgen over de energie met een lopend jaarcontract. Ik maak mij wel zorgen over de belastingen die ongetwijfeld nog hoger gaan worden per 1 januari. En als mijn jaarcontract is afgelopen stop ik gewoon met verwarmen. 4 euro of meer betalen voor een m3 is belachelijk. Niet gebruiken is makkelijk verdiend geld. En we zitten allemaal in hetzelfde schuitje. Dus schamen hoeft niet.