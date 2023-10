Oproep: Kreeg jij klachten na het gebruik van gel-nagellak?

11 okt. 2023 - 13:35

Ik heb een paar keer gelnagels laten maken en vond het toch een hele uitgave en ben er mee gestopt. Nadat het eraf was vond ik mijn thee ineens weer lekker smaken. Ik ben een echte theedrinker en ik vond de thee al een tijdje niet lekker meer. Dus toen die gelnagels eraf waren en na een aantal dagen de thee weer weer smaakte besefte ik me dat het best eens aan de gelnagels had kon liggen. Toen ben ik op internet gaan zoeken of dat mogelijk was. Dat weet ik nog steeds niet maar vond op internet wel dat in Amerika die solarnagels verboden waren, die de Aziatische salons vaak gebruiken. Ik was blij dat ik het maar een aantal maanden op mijn nagels had gehad. En toen wist ik zeker dat die smaak die ik in mijn mond had door die nagels kwam. Met vriendelijk groet Willy van der Walle