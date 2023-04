Oproep: Heb jij problemen met internet via glasvezel?

7 apr. 2023 - 11:44

Hallo beste vrienden en vriendinnen. Bij het overstappen naar een andere aanbieder omdat u glasvezels laat installeren is het verstandig om de voor- en nadelen op een rijtje te zetten. Wat kost het per maand. Is er een groot prijsverschil. Wordt mijn down- en upload sneller. Kan ik digitale radio ontvangen via glasvezel. Is het noodzakelijk dat mijn tv in bedrijf moet zijn bij ontvangen en luisteren naar Digitale radio. En hoe is de klantvriendelijkheid van de nieuwe aanbieder. Zijn zij goed bereikbaar en hebben de contactpersonen kennis van zaken. Heb ik inspraak waar de aansluiting van glasvezel in mijn huis binnen komt. Let dus op. Een tip: Ziggo doet niets met glasvezel. Zij hebben glasvezel tot de verdeelkast buiten en gaan met koper naar de eindgebruiker. Zij bieden wel digitale radio en tv aan en hierbij hoeft de Tv niet aan bij luisteren naar radio. Kan direct van hun mediabox met optisch aansluiting naar uw huisinstallatie. Mijn ervaring is: Perfect geluid. Caiwest via glasvezel heeft deze mogelijkheid niet. Dus als u net als wij veel naar de radio luistert is dit zomaar een voorbeeld waar u rekening mee kunt houden. Succes en laat u niets wijs maken. Niets is gratis en zij willen allemaal geld aan u verdienen. Fijne paasdagen met vriendelijk groeten, Willem