Oproep: Heb jij last van schimmel en vocht in je huurwoning?

25 feb. 2022 - 18:52

Jaren hebben wij op de eerste verdieping en in de woonkamer last van schimmel gehad. Twee jaar geleden is er door een extern bedrijf onderzoek gedaan dat een uitgebreid rapport heeft geschreven. Er bleek doorslag in de buitenmuur te zitten en in de keuken kwam vocht vanuit de grond, door het beton. Het vocht uit de grond is opgelost door op de betonvloer tegels aan te brengen en de buitenmuur heeft een aannemer 8 specie kuipen cement en vergane isolatiemateriaal tot een hoogte van twee meter weggehaald. De aannemer bevestigde dat heel het isolatiemateriaal in de spouwmuur was vergaan en geen functie meer had. In die twee jaren zijn er vier personen naar de isolatie komen kijken waarvan er twee vertelde dat de isolatie vernieuwd moest worden en twee melde dat er niets aan de hand was. Dat niets aan de hand klopt niet want er is tot een hoogte van twee meter cement en isolatiemateriaal uit de spouwmuur gehaald dat ik zelf heb gezien. Dus wij zitten, zelfs na vele telefoontjes al twee jaren zonder isolatie op minstens twee meter. Wij hebben ook een medewerker van Casade, de verhuurder op bezoek gehad die vertelde dat de schimmel door transpiratie van mij en mijn vrouw kwam. Wij worden met prachtige beloftes opgeschept maar ondertussen komt de kou door de buitenmuur naar binnen en dat in een tijd waar de energie prijs de pan uitloopt. Ik raak van het mij bedonderd voelen een beetje overspannen!