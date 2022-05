Oproep: heb jij een opname van telefonische spoofing?

Het gevaarlijke van telefonische spoofing, oftewel bankhelpdeskfraude, is dat het zo geloofwaardig overkomt. De criminelen aan de andere kant van de lijn doen zich voor als medewerker van de bank. Ze spreken vaak goed Nederlands, hebben veel persoonlijke informatie over je en zijn aardig. Wat ze willen? Dat jij je geld overmaakt naar een zogenaamde 'kluisrekening' in verband met een mogelijke dreiging van hackers. Doe je dat? Dan kun je je geld gedag zeggen.

