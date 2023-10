Oproep: Heb je ooit een fietsongeluk gehad zonder dat je een helm op had?

11 okt. 2023 - 22:52

Oh dus jij bent geen voorstander van vrijheid? Lang leven de oppressie! Als je het over aanmerkelijk grotere kans hebt dan moet je wel a) de kans in het algemeen benoemen. De kans dat een Nederlander geen ernstig verkeersongeluk oploopt is ±99,96% (op jaarbasis). Dus die aanmerkelijk grotere kans van jou is slechts een fractie van die al minieme 0,04% kans dat je wel in een ernstig verkeersongeluk terecht komt. Dat we tegenwoordig "niet beter weten" is zwaar triest want dat houd in dat we zo gewend zijn geraakt aan die oppressie die in de jaren 70 tot stand is gekomen dat we het niet eens meer merken. Ik merk het overigens wel hoor, heb dan ook die helm enkel en alleen gedragen onder bedreiging en ben ook afgeperst toen ik het niet deed. Er zijn tal van andere veel belangrijkere zaken te benoemen die invloed hebben om de kosten van de "gezondheids" -zorg. Dan die fractie van die minieme 0,04%. Er is weinig "gezond" aan de farmaceutische industrie.