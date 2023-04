Oproep: Gebruik jij het medicijn Victoza, Ozempic, Rybelsus of Saxenda?

Het is de nieuwste Hollywood-afvaltrend, overgewaaid naar Nederland: het gebruik van Ozempic. Dit medicijn is van oorsprong bedoeld voor mensen met diabetes type 2, maar wordt de laatste maanden ook gebruikt als afslankmiddel.

