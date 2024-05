Oproep: Denk jij erover om met vrienden een huis te kopen?

Heb je al eens overwogen om samen met je vrienden een huis te kopen, omdat jullie die hoge huren zat zijn en graag een eigen woning willen bezitten? Dan zijn we naar jullie op zoek. Voor onze YouTube-serie zoeken we een stel vrienden, bij voorkeur drie personen tot circa 35 jaar, die wij tijdens hun zoektocht kunnen filmen.

De woningmarkt zit helemaal op slot. Vooral starters hebben het heel moeilijk. Voor hen wordt het vinden van een betaalbaar huurhuis of het kopen van een huis steeds lastiger of zelfs onmogelijk. Als je toch aan een koophuis wil komen, zal je naar alternatieven moeten zoeken. Zo is er bijvoorbeeld de mogelijkheid om samen met een, twee of drie vrienden een hypotheek af te sluiten en een huis te kopen.