Oproep: Deel jouw ervaringen met Klarna

8 feb. 2021 - 10:15

Heb ook aantal keren met Klarna problemen gehad, het ging dan over bestellingen via Wish en natuurlijk moet je dan voor je bestelling betalen dit dan achteraf betaling, maar als je je bestelling niet ontvangen hebt alsnog wordt je gracht om te betalen en je wordt dan van kastje naar nuur gestuurd van Klarna niet je bij Wish zijn met je problemen en Wish is ook moeilijk te bereiken met je problemen en oplossing is er niet ,dus van Klarna moet je dan betalen ,wel is het zo dat zij het tijdelijk pauzeren totdat je probleem bij Wis is opgelost ,maar bij Wish is het dan zo van dat ze het laten wachten totdat je bepaalde dagen verstreken is en dan alsnog moet je betalen ,wat ik wil zeggen is je wordt van kastje naar muur gestuurd