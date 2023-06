Cafetaria's: neem liever geen eigen pannetje mee voor je patat

Cafetaria's zien het niet zitten dat klanten vanaf 1 juli hun eigen pannen of bakjes kunnen meenemen als ze patat afhalen. In een campagnefilmpje over het verbod op gratis wegwerpplastic wordt opgeroepen een pan mee te nemen naar de snackbar. "Totaal onwerkbaar", noemt de Vereniging Professionele Frituurders (ProFri) dat.