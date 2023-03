Oproep: Bezwaar gemaakt (via bureau) tegen hoge WOZ-waarde? Of nog van plan?

Viel onlangs de WOZ-waarde op je deurmat en ben je het niet eens met de (te) hoogte daarvan? Dan overweeg je wellicht om (met hulp van een bureau) bezwaar te maken. Of misschien heb je dat zelfs al gedaan.

Is een van deze situaties het geval? Dan komen we graag met je in contact. Mail o.v.v. ‘WOZ-waarde’ je naam, verhaal en telefoonnummer naar kassa@bnnvara.nl. Bij voorbaat dank!