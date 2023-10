Oproep: Ben jij afgewezen door een andere zorgverzekeraar?

Alle zorgverzekeraars moeten uiterlijk op 12 november met de nieuwe zorgpremie voor 2024 komen. Een ding is zeker: de basispremie gaat flink omhoog, met naar schatting minimaal 10 tot 15 euro per maand. Voor veel mensen een reden om over te stappen naar een andere zorgverzekering. Maar is dat wel mogelijk voor iedereen?