Oproep: Als hospita een kamer aan een student verhuren, ervaringen?

16 okt. 2023 - 11:02

Hi Jullie vraag over hospita kan deels beantwoorden. Ik heb een inwonend pleegkind , toen kind 18 werd en ik aow zou ontvangen werd dat een probleem en heb ik vaak en veel moeten aantonen dat ik géén relatie met hem had en geen huishouden deelde. Volgend jaar studeert hij af en ik weet niet wat ik dan weer voor mijn kiezen krijg. Het past denk een beetje in jullie oproep waar je tegen aanloopt bij kamer verhuur. Vriendelijke groet, Thea van ‘t loo