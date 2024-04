Oplichting door 'creatieve' babbeltrucs met bijna 20 procent toegenomen Vandaag • leestijd 2 minuten • 2382 keer bekeken • bewaren

In de afgelopen vijf jaar is oplichting door middel van ‘creatieve’ babbeltrucs sterk toegenomen. Uit een analyse van Independer op basis van politiedata blijkt dat deze vorm van oplichting in vijf jaar tijd met bijna twintig procent is gestegen. Maar liefst vier van de vijf slachtoffers is 55 jaar of ouder.

Dieven maken steeds vaker gebruik van 'creatieve' babbeltrucs om je huis binnen te komen om je pincode en/of bankpas te bemachtigen. Doordat slachtoffers zélf de deur opendoen of de gegevens of spullen overhandigen, zijn er geen sporen van braak. Dit maakt het voor verzekeraars erg lastig om deze schadeclaims te beoordelen.

Babbeltrucs probleem voor verzekering

"Verzekeraars vereisen vaak braaksporen of hanteren een braaksporenclausule. Er wordt ook nagegaan welke maatregelen je hebt genomen om inbraak en diefstal te voorkomen. Dit is eigenlijk een vrij helder proces om een diefstal schadeclaim te beoordelen. Maar wat als je zelf de deur open doet voor de oplichters? Daar is nog geen helder proces voor en dat is dus ook een uitdaging voor verzekeraars," zegt Michel Ypma, expert woonverzekeringen bij Independer.

Niet iedereen doet aangifte

Volgens een analyse van Independer op basis van politiedata werden er vorig jaar ruim 4000 aangiften gedaan van babbeltrucs aan de deur. De politie denkt dat het werkelijke aantal gevallen van deze vorm van oplichting waarschijnlijk nog hoger ligt, omdat mensen vaak aarzelen of zich schamen om aangifte te doen.

"Slachtoffers durven het vaak niet in hun directe omgeving te vertellen. Ze geven vaak zichzelf de schuld en voelen zich dom dat ze erin zijn getrapt", zegt politiewoordvoerder Dylan Romeo tegen Independer. Dat is volgens hem niet terecht.

"Het is helemaal niet gek dat ook vooral ouderen slachtoffer worden. De daders van dit soort feiten gaan steeds slimmer te werk. Ze spelen in op de actualiteit en zijn ontzettend overtuigend en dwingend", legt de politiewoordvoerder uit.

Doen van aangifte belangrijk voor verzekering

Het is belangrijk om wel aangifte te doen van oplichting door babbeltrucs, omdat je dan een claim kan indienen bij je verzekeraar, vertelt Michel Ypma, expert woonverzekeringen bij Independer.

"Om überhaupt een claim te kunnen indienen is het verplicht om aangifte te doen. Het is ook een manier om eventuele verzekeringsfraude te voorkomen. Een valse aangifte is namelijk een strafbaar feit."

Meer slachtoffers voorkomen

Het doen van aangifte is ook belangrijk om meer slachtoffers te voorkomen. Buurtbewoners kunnen dan gewaarschuwd worden voor nieuwe babbeltrucs.

"Vooral voor ouderen en kwetsbare mensen is het dan belangrijk om extra op hun hoede te zijn. Ook kunnen er veiligheidsmaatregelen worden getroffen. Denk aan een kierstandhouder of deurketting. Bedenk ook altijd dat medewerkers niet zonder afspraak langskomen. En vraag gerust om een legitimatiebewijs. De genomen stappen helpen ook bij het beoordelen van een schadeclaim", aldus Michel Ypma.

Bron: Independer