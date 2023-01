Oplichters sturen valse sms namens Cannock Incassobureau: "Betalen"

Er zijn valse sms'jes in omloop namens het in Rotterdam gevestigde Cannock Incassobureau. Onder vermelding van betalingskenmerk SBA32891838 moet je met hoge spoed een bedrag van maar liefst 379 euro betalen, anders wordt er beslag gelegd op je inboedel, zo beweren de oplichters. Hoe werkt dat eigenlijk?

Je ontvangt uit het niks een sms van een onbekend nummer. In de tekst staat dat de gerechtsdeurwaarder beslag komt leggen op je inboedel, tenzij je een bedrag van 379 euro betaalt. Flink schrikken, zeker in tijden waarin meer mensen met financiële stress te maken hebben omdat het leven steeds duurder wordt.

Valse sms namens 'Cannock Incassobureau', in werkelijkheid afkomstig van oplichters

Maar wellicht raak je in paniek en let je even niet goed op. Bezoek je de link uit de sms, dan beland je op de volgende (valse) site die de indruk wekt van het incassobureau te zijn.