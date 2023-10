Oplichters actief: Schiphol verkoopt geen verloren bagage op Facebook theme-icon Geld • Vandaag • leestijd 5 minuten • 280 keer bekeken • bewaren

Rechts: Voorbeeld van een valse Facebook-winactie uit naam van Schiphol

Op Facebook en Instagram zijn oplichters actief die zich via verschillende pagina's voordoen als luchthaven Schiphol. Je zou voor bedragen tussen de twee en drie euro een met elektronica gevulde tas of koffer kunnen kopen die op de luchthaven is achtergebleven en niet is geclaimd. Uiteraard gaat het om oplichting, maar hoe werkt dit precies? Dat leggen we uit in dit artikel.

RTL Nieuws waarschuwt voor deze oplichtingstruc. Op Facebook én Instagram zijn sinds enige tijd verschillende neppagina's en -profielen actief die zich voordoen als luchthaven Schiphol. Op het moment van publicatie zijn er meerdere pagina's in de lucht: een pagina genaamd Schiphol Amsterdam Airport en een pagina met de naam Luchthaven Schiphol.

Daar zal het vermoedelijk niet bij blijven. Een woordvoerder van Schiphol verklaart: "We dachten eerst dat het wel over zou waaien, maar inmiddels zijn er al meerdere accounts gespot die op deze manier te werk gaan."

Om voor de hand liggende redenen linken we maar niet direct naar de betreffende pagina's, maar een voorbeeld van zo'n valse advertentie kun je zien in de afbeelding bovenaan dit artikel.

Wat is er precies aan de hand, en hoe werkt deze vorm van oplichting eigenlijk? Daar gaan we het nu over hebben. Het is geen bijster geloofwaardige oplichtingstruc, maar het is wel interessant om eens toe te lichten hoe de spreekwoordelijke vork precies in de steel zit.

Verloren bagage te koop voor spotprijzen

In de advertenties wordt verteld dat magazijnen met als verloren beschouwde bagage worden leeggeruimd, en dat is een mooi buitenkansje. Voor bedragen tussen de twee en drie euro kun je een volledig gevulde koffer of tas kopen, zo luidt de belofte.

Het gaat in sommige gevallen bovendien om gesponsorde posts, dus willekeurige gebruikers kunnen deze nep-advertenties zomaar te zien krijgen in hun tijdlijn. Om het één en ander extra geloofwaardig te maken, zijn er nep-profielen actief die onder de advertenties lovende berichten achterlaten: ze zouden onder meer telefoons en tablets in de bagage hebben gevonden. Allemaal om de indruk te wekken dat het hier gaat om een bona fide, legitieme winactie.

De bagage zit bovendien vol (dure) elektronica, zo luidt de toezegging. Het uitgangspunt is dan ook dat de échte waarde van de inhoud van de koffer of reistas vele malen hoger is dan wat jij ervoor betaalt. Uiteraard kun je door middel van enig logisch denkwerk best beredeneren dat dit verhaal eigenlijk niet kan kloppen: het is simpelweg te mooi om waar te kunnen zijn. En zo worden mensen die erin trappen uiteindelijk slachtoffer van hun eigen hebberigheid en goedgelovigheid.

Overigens komt het wel voor dat Schiphol verloren bagage wegdoet, maar dat gaat via een veilinghuis, niet via Facebook. Achtergebleven tassen of koffers die niet binnen drie maanden worden geclaimd door de rechtmatige eigenaar, worden eigendom van Schiphol. Vier keer per jaar worden deze tassen geveild.

Hoe werkt deze vorm van oplichting precies?

Wie denkt voor een paar euro een goedgevulde koffer met elektronica en andere dure gadgets te kunnen kopen, krijgt in de Facebook- en Instagramposts het verzoek om een link te volgen naar een pagina waar je de bestelprocedure kunt voltooien.

Je belandt vervolgens op een website die de indruk wekt van Schiphol te zijn. Om kans te maken op een koffer en te "bewijzen dat je een echt persoon bent", moet je allereerst echter een drietal vragen beantwoorden. "Woon je in Nederland?", "Heb je ooit eerder verloren bagage gekocht?" en "Ben je ouder dan 18 jaar?"

Het artikel gaat verder na onderstaande afbeelding.

Voorbeeld van de valse 'Schiphol'-website waar je zogenaamd verloren bagage kunt 'winnen' © Kassa

Het maakt niet uit hoe je de vragen beantwoordt, de uitkomst is altijd dat je "succesvol geverifieerd hebt dat je een echt persoon bent".

Vervolgens wordt er een onnozel en stompzinnig spelletje gesimuleerd dat de spanning dient te verhogen. Je kunt een zestal koffertjes openen en je hebt daarvoor drie pogingen. Bij de tweede poging is het raak en krijg je te horen dat je "een verloren bagage hebt gewonnen."

Het artikel gaat verder na onderstaande afbeelding.

De felbegeerde bevestiging: de verloren bagage is 'gewonnen' © Kassa

Uiteraard komt de spreekwoordelijke aap in de volgende stap uit de mouw, want je moet het één en ander aan handelingen verrichten voordat je de koffer daadwerkelijk kunt ontvangen. Je moet namelijk de nodige persoonsgegevens invullen:

Je woonplaats

Je huisadres

Je postcode

Je voornaam

Je achternaam

Je telefoonnummer

Je e-mailadres

Alles ingevuld? Dan kun je het bedrag van drie euro voldoen met je creditcard. Ben je op dit punt nog niet afgehaakt, dan mag je óók de volgende informatie invullen:

Het kaartnummer van je creditcard

van je creditcard De veiligheidscode

De vervaldatum

En daar gaat het mis. In de kleine lettertjes – en dat kunnen we in dit geval letterlijk opvatten, aangezien het zo'n beetje gaat om het kleinst mogelijke formaat – is namelijk vakkundig weggemoffeld dat je je door middel van een bevestiging in feite abonneert op bepaalde, niet nader gespecificeerde diensten. We lezen namelijk dit:

"Dit is een gratis registratie en u zult geen kosten hoeven te betalen voor de proefperiode. Aandacht nodig: Demo lidmaatschap voor proper-accounts.co kosten zijn €59.99 per maand nadat de demo periode afgelopen is tot annulering."

De lengte van deze zogenaamde 'proefperiode' wordt bovendien niet gespecificeerd, maar op basis van vergelijkbare oplichtingstrucs kan dit zomaar gaan om enkele dagen tot maximaal twee weken.

Daarna betaal je via je creditcard 60 euro per maand voor compleet onduidelijke, maar in ieder geval waardeloze en nutteloze 'dienstverlening', waarbij de oplichters er uiteraard op mikken dat je niet goed leest.

En op die manier kan het zomaar gebeuren dat je het pas na enkele maanden in de gaten hebt. Tegen die tijd ben je honderden euro's kwijt aan letterlijk niets. En stopzetten is vaak ook makkelijker gezegd dan gedaan: zie maar eens in contact te treden met het bedrijf dat deze 'winactie' organiseert.

Waar moet je op letten?

Het begint in dit geval bij gezond verstand: niemand verkoopt goedgevulde koffers en tassen bomvol dure elektronica voor slechts twee tot drie euro. Het is wellicht wat makkelijk om het gezegde "Als iets te mooi is om waar te zijn, dan is dat ook zo" van stal te halen, toch is dat precies wat hier aan de hand is.

Het is overigens niet bekend hoeveel mensen er tot nu toe in deze vorm van oplichting zijn getrapt. Een woordvoerder van Schiphol geeft echter aan: "We hebben wel wat reacties gekregen van mensen die erin zijn getrapt."

Schiphol raadt aan om de nep-accounts te rapporteren. Al is in het verleden gebleken dat dit lang niet altijd een garantie is voor succes. Aangezien het volgens Schiphol in sommige gevallen gaat om gesponsorde advertenties, wordt er door Meta zelfs aan verdiend. Wat dat betreft is er wat het advertentiebeleid op Facebook en Instagram betreft nog de nodige ruimte voor verbetering.