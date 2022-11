Opgelet: Veel valse 'DigiD'-mails over 2FA / tweefactorauthenticatie

Er gaan meerdere valse mails rond uit naam van DigiD. Ze gaan dit keer allemaal over tweefactorauthenticatie, 2FA, meerfactorauthenticatie, sms-controle of een variant erop. Wat ze nog meer gemeen hebben? Het zijn phishingmails: oplichters zijn uit op jouw geld en hopen op inloggegevens voor internetbankieren.

Opvallend is dat er gelijktijdig meerdere varianten van dezelfde phishingmail rondgaan. Bij de Fraudehelpdesk zijn er vier bekend: stuk voor stuk net iets afwijkend, maar in essentie komt het op hetzelfde neer.

Deze mails hebben nóg iets gemeen, en dat is dat in alle vier een grote, oranje knop staat met de tekst Zet aan . Door op deze knop te klikken, open je een valse 'DigiD'-website waar je zogenaamd via je bank moet bevestigen dat je tweefactorauthenticatie in wenst te schakelen.

In werkelijkheid sta je zo inloggegevens voor internetbankieren af aan oplichters. Reden genoeg om dit niet te doen. In échte mails van DigiD staat bovendien nooit een link waar je op moet klikken, ze verwijzen je simpelweg naar je Berichtenbox waar je zélf naartoe moet navigeren.

In de mails staat dat het vanaf 2 oktober verplicht is om sms-controle aan te zetten voor DigiD, dit vanwege 'de extra veiligheid'. Dat heeft ongetwijfeld te maken met het nieuws dat de Belastingdienst het per 1 oktober verplicht heeft gesteld dat er via DigiD met tweefactorauthenticatie – ook wel tweestapsverificatie – moet worden ingelogd; de eenvoudige combinatie van gebruikersnaam plus wachtwoord volstaat niet meer.