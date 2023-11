Opdringerige verkoper aan de telefoon of voor de deur? Het kabinet wil dat verbieden

16 nov. 2023 - 9:35

Een verbod gaat wellicht ver. Maar minimaal het invoeren van het schriftelijkheidsvereiste waarbij consumenten en donateurs een bedenktijd krijgen om een en ander schriftelijk te bevestigen tegen datgene waar JA tegen gezegd is een prima stap. Goede Doelen Nederland probeert een uitzonderingspositie voor goede doelen te verwerven maar dit is niet in het belang van gevers die tijdens een straatwervingsgesprek of telemarketinggesprek niet alle informatie krijgen om een goed afgewogen beslissing te nemen. Dus bedenktijd en een en ander schriftelijk bevestigen is een prima stap ondanks dat dit in eerste instantie minder geld betekent voor goede doelen. Maar goede doelen willen toch ook een kwalitatieve langdurige relatie met een donateur zou je verwachten? Stichting Donateursbelangen heeft EZK gevraagd geen uitzondering voor goede doelen te maken omdat donateurs onder de schenkingsovereenkomst die bij een donatie hoort net zo goed consumenten zijn die beschermd en juist geinformeerd behoren te worden.