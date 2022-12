theme-icon Duurzaam leven

Op zoek naar een kerstboom? Zo vind je een duurzaam exemplaar

Of je nou een nieuwe boom koopt op de kerstmarkt of die oude kunststoffen kerstboom van zolder haalt… Steeds meer mensen denken na over wat nou de meest duurzame optie is. Nieuwe initiatieven springen als paddenstoelen uit de grond. Kies je voor nep of echt? Kassa legt je de duurzaamste opties voor!

Nog niet zo lang geleden was het de norm om je kerstboom de dag na kerst op straat te zetten, zodat hij kon worden opgehaald door de gemeente. Maar tegenwoordig zijn er veel meer kanten waarmee je op kunt met je kerstboom. Maar hoe vind je er eentje die lang meegaat en niet te belastend is voor het milieu? We zetten de opties voor je op een rij.

In de tuin planten

Het meest duurzame wat je met je kerstboom kan doen is ‘m simpelweg opnieuw planten in de tuin. Dat werkt het best met een relatief kleine boom met grote kluit, zegt Sanne Janssen van Milieu Centraal tegen Nu.nl. "Dan is de overlevingskans het grootst."

Ook helpt het als de boom en de naalden goed nat zijn gehouden, terwijl hij nog binnen stond. Voordat je de boom in de tuin zet, laat je hem eerst nog een dag acclimatiseren op een koele plek binnen, bijvoorbeeld in een bijkeuken of garage.

Daarna plant je hem met de wortels net onder de grond in een gat waar je twee emmers water in hebt geleegd. Ook in de eerste maanden dat hij in de tuin staat, moet je de boom nog regelmatig water geven. Goede kans dat hij het dan overleeft en je het hele jaar kerstplezier in je tuin hebt.

Kunstboom

Veel mensen hebben ook een kunstboom in huis. Het maken en produceren van een kunstboom heeft meer impact op het milieu dan een echte boom. Maar een kunstboom heeft natuurlijk een langere levensduur. Milieu Centraal gaat ervan uit dat een kunstboom minder milieuschade geeft dan een gewone kerstboom, als je die tenminste zes tot tien jaar gebruikt.

Een kunstboom is verder een stuk makkelijker in gebruik dan een echte. Die moet je bijvoorbeeld water geven, en dan nog heb je de kans dat de naalden uit gaan vallen na een tijdje. Maar, aan dat gemak zit wel een prijskaartje. Voor een nauwelijks van echt te onderscheiden nepboom betaal je tussen al gauw de 400 en 500 euro.

Adopteer een boom

Een andere optie is een kerstboom adopteren. Voor een reguliere aankoopprijs plus statiegeld kun jij je eigen boom uitkiezen bij een van de vele uitgiftepunten. Wanneer de feestdagen er weer op zitten, breng je boom terug naar de (vaak biologische) kwekerij. Die plant hem voor jou in de grond, zodat jij hem volgend jaar weer op kan komen halen.

Verdere tips: géén boom en kies alternatieve cadeaus

Tot slot zijn er nog een aantal andere opties die je kunt overwegen. Milieu Centraal vraagt mensen na te denken over het helemaal niet aanschaffen van een boom. "Kijk of je een mooie kamerplant hebt die je kunt versieren of een mooie kersttak."

Een duurzame kerst gaat ook verder dan de herkomst van je kerstboom. "Kies bijvoorbeeld voor tweedehandscadeaus of geef eens een activiteit cadeau."

Als laatste geeft de voorlichtingsinstantie nog de duurzame tips om zoveel mogelijk vegetarisch te eten met kerst en om energiezuinige ledverlichting te gebruiken. "Dat kan ook het kerstgevoel oproepen."