Op vakantie? Update eerst nog even je slimme apparaten

Nalatig zijn met software-updates kan gevaarlijk zijn. Updaten is dus sowieso van belang, ongeacht of je op vakantie gaat.

Volgens onderzoeker Masi Mohammadi van de Technische Universiteit Eindhoven zijn mensen zich hiervan onvoldoende bewust. "Een beveiligingscamera die valse alarmen genereert, een slim slot dat niet goed werkt, of slimme verlichting die 's avonds niet aangaat", somt Mohammadi op. "Maar ook: internetcriminelen die via de router jouw wifi-netwerk binnenkomen. Het zijn slechts enkele voorbeelden van wat er kan gebeuren. Dat geeft een onrustig gevoel als je van huis bent."

Uit onderzoek van Multiscope blijkt dat 61 procent van alle huishoudens een robotstofzuiger of slimme deurbel heeft, of verlichting die automatisch aangaat als het donker wordt.

Huishoudens met een koopwoning hebben vaker slimme apparatuur dan huurders. Ook 35- tot 49-jarigen hebben relatief vaak slimme apparatuur, meldt het marktonderzoeksbureau. Slimme beveiliging is met name populair onder 18- tot 34-jarigen. 50-plussers hebben in elke categorie beduidend minder slimme apparaten in huis, concludeert Multiscope. Bronnen: EZ, ANP, Multiscope