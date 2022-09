Op gas besparen? "Kies niet voor een houtkachel"

Wil je de strijd aan gaan met de hoge gasprijs? Schaf dan geen elektrische kachel of houtkachel aan. Dat kan juist duur uitpakken, aldus Milieu Centraal.

"Een groot deel van de warmte vliegt via de schoorsteen naar buiten", aldus energie-expert Marlon Mintjes van Milieu Centraal. "Om dezelfde hoeveelheid warmte te krijgen met een houtkachel betaal je bijna anderhalf keer zoveel als voor die warmte uit de cv-ketel."

Ook elektrische kachels zijn geen goed idee als je geld wil besparen, aldus Milieu Centraal. "De stroomprijs is, net als de gasprijs, de afgelopen tijd behoorlijk gestegen. En de elektrische kachel is een echte stroomvreter. Met zo’n kachel ben je voor dezelfde hoeveelheid warmte twee keer zoveel geld kwijt als voor warmte uit een cv-ketel op gas."

Voor mensen die zelf stroom opwekken met zonnepanelen is gebruik van elektrische kachels in plaats van de cv-ketel alleen voordeliger wanneer ze meer stroom opwekken dan ze verbruiken, stelt Mintjes.

Zet bijvoorbeeld alleen de verwarming aan in de kamers waar je bent, hou de deuren in huis dicht en zet de thermostaat op maximaal 19 graden. Natuurlijk helpt het beter isoleren van het huis ook en een warmtepomp kan eveneens energie besparen, maar niet iedereen heeft toegang tot die opties.

Voor thuiswerkers heeft Milieu Centraal tot slot ook tips. Een zuinige manier van warm blijven tijdens het stil zitten achter een bureau is het gebruik van een kleine elektrische deken in de bureaustoel. Ook kun je een infraroodpaneel aan het plafond, de muur of onder je bureau bevestigen. Zo hoef je niet de hele ruimte op temperatuur te houden.