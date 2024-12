Op déze telefoons is WhatsApp vanaf 5 mei 2025 niet meer te gebruiken Vandaag • leestijd 3 minuten • 5010 keer bekeken • bewaren

WhatsApp stopt vanaf 5 mei 2025 de ondersteuning van verschillende oudere modellen van de iPhone. Het gaat om de iPhone 5s, iPhone 6 en iPhone 6 Plus. Vanaf die datum kun je WhatsApp op deze telefoons dus niet meer gebruiken. Wat kun je doen als jij één van deze modellen iPhone hebt? Lees er hier meer over.

Het is vrij gebruikelijk dat softwareontwikkelaars bepaalde programma's of apps niet eindeloos van ondersteuning en (veiligheids)updates blijven voorzien. Dat geldt met name voor apps die draaien op oudere telefoons of op oudere besturingssystemen. Deze telefoons of systemen zijn op een gegeven moment gewoon gedateerd en voldoen vanaf dat moment niet langer aan de steeds hogere eisen die consumenten stellen. Dat geldt zowel voor technische eisen als voor eisen op het vlak van de veiligheid.

Daarnaast spelen ook kostenoverwegingen een rol. Verouderde versies van sommige apps of andere software worden op een gegeven moment door zó weinig mensen meer gebruikt dat het simpelweg te duur is om deze verouderde versies nog actief te blijven onderhouden.

Apps die zich in dit stadium bevinden, worden op een gegeven moment gewoon uitgefaseerd. De ondersteuning stopt, er komen geen updates meer en uiteindelijk kunnen gebruikers deze verouderde versies helemaal niet meer gebruiken.

Op welke iPhones wordt WhatsApp vanaf mei 2025 niet meer ondersteund?

WhatsApp wordt vanaf 5 mei 2025 niet langer ondersteund op de volgende toestellen:

iPhone 5s

iPhone 6

iPhone 6 Plus

Waarom specifiek deze iPhones? Deze telefoons kunnen softwarematig niet verder worden geüpdatet dan Apple's eigen besturingssysteem iOS 12.5.7. Op dit moment wordt WhatsApp nog ondersteund op alle iPhones die draaien op iOS 12 en nieuwer, maar vanaf 5 mei 2025 komt daar een eind aan en moet je minstens iOS 15.1 hebben om WhatsApp te kunnen blijven gebruiken.

Om gebruikers de gelegenheid te bieden om tijdig over te stappen, worden bezitters van deze modellen via een notificatie in de app op de hoogte gebracht. Er is gekozen voor een overbruggingsperiode van zo'n vijf maanden, wat bezitters van zo'n oud toestel voldoende tijd biedt om na te denken over alternatieven.

Een voorbeeld van zo'n notificatie zie je in de afbeelding hieronder.

Je krijgt in WhatsApp de melding dat de app vanaf 5 mei 2025 onbruikbaar wordt, tenzij je iOS bijwerkt naar een nieuwere versie. © via WABetaInfo.com

De drie iPhone-modellen waar je WhatsApp vanaf die datum niet meer op kunt gebruiken, zijn overigens alle drie meer dan tien jaar geleden uitgebracht en zijn software- en hardwarematig aan het einde van hun levenstermijn.

Technologische ontwikkelingen gaan zó snel dat een toestel dat tien jaar geleden de nieuwste functies had tegenwoordig al lang en breed gedateerd is.

Kun je WhatsApp tóch blijven gebruiken op een iPhone 5s, iPhone 6 of iPhone 6S?

Als jij nog in het bezit bent van één van de drie genoemde modellen iPhone, dan houdt het na 5 mei 2025 op. Je kunt WhatsApp vanaf dat moment niet meer gebruiken: de ondersteuning houdt vanaf die datum écht op en daarmee wordt de app onbruikbaar.

Wat kun je doen als je een verouderde iPhone heb en je tóch wilt blijven WhatsAppen?

Het korte antwoord op deze vraag is dat je een nieuwe(re) telefoon moet kopen waarop WhatsApp nog wél wordt ondersteund. Of dat een nieuwe(re) iPhone is of een telefoon van een ander merk, is aan jou.

Controleren welke iOS-versie je op je iPhone hebt staan, doe je door via Instellingen > Algemeen > Info te kijken naar wat er staat bij iOS-versie. Is dat gelijk aan of hoger dan iOS 15.1? Dan zit je goed.

iOS updaten doe je via Instellingen > Algemeen > Software-update. Als er een update beschikbaar is voor jouw model iPhone zie je dat hier, en als je de meest recente iOS-versie op je telefoon hebt staan, krijg je daar ook bericht van.