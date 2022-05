Op déze iPhones is WhatsApp binnenkort niet meer te gebruiken Vandaag • leestijd 2 minuten • 1888 keer bekeken • bewaren

Eind oktober 2022 stopt WhatsApp de ondersteuning voor iOS 10 en 11. Mensen met een iPhone 5 en een iPhone 5C kunnen WhatsApp dan niet meer gebruiken: deze toestellen krijgen namelijk niet de mogelijkheid om te updaten naar iOS 12 of hoger.

Dat meldt WABetaInfo op basis van een schermafbeelding die in een testversie van WhatsApp is aangetroffen. WhatsApp geeft gebruikers een melding dat ze de app na 24 oktober 2022 niet langer ondersteunen. Het zal daarna vermoedelijk niet al te lang meer duren voordat de app geen verbinding meer kan maken met de servers, en dan is het toch echt einde verhaal.

Op de Engelstalige versie van de WhatsApp-website wordt bevestigd dat ondersteuning alléén van toepassing is voor iPhones met iOS 12 of hoger.

Bezitters van een iPhone 5S, een iPhone 6 of een iPhone 6S kunnen WhatsApp ook na 24 oktober blijven gebruiken. Het gaat alléén om de iPhone 5 en de iPhone 5C.

Modellen zijn al (bijna) tien jaar oud

Een terechte vraag is hoeveel mensen er überhaupt nog in het bezit zijn van een werkende iPhone 5 of een iPhone 5C. Deze modellen kwamen in respectievelijk september 2012 en september 2013 op de markt, en zeker bij dagelijks gebruik is het niet erg waarschijnlijk dat deze modellen nog optimaal functioneren.

En ook besturingssysteem iOS 12 is onderhand al bijna vier jaar oud: deze versie werd namelijk in september 2018 uitgerold. Inmiddels is iOS 15.5 de meest recente versie van het besturingssysteem.

In het kader van veiligheid is het bovendien altijd aan te raden om je besturingssysteem up-to-date te houden, anders maak je jezelf kwetsbaar voor aanvallers die mogelijk misbruik maken van beveiligingslekken.

Bron: WABetaInfo (inclusief screenshot) / WhatsApp