Ook vorig jaar was er minder museumbezoek, sterke daling sinds 2019

De Nederlandse musea zagen het aantal bezoekers vorig jaar verder afnemen, mede door de lockdownmaatregelen die van kracht waren. In 2021 trokken de musea 12,3 miljoen bezoekers, ruim 2 miljoen minder dan een jaar eerder, becijferde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Vergeleken met 2019, toen Covid-19 in december voor het eerst opdook, daalde het aantal bezoekers met liefst 64 procent.

De musea waren door de lockdowns aan het begin en het einde van 2021 in de meeste gevallen maandenlang gesloten. Ook toen de instellingen weer bezoekers mochten verwelkomen, waren er maatregelen van kracht zoals een maximum aantal bezoekers per vierkante meter.

Enkele musea deden in de tussentijd mee aan een proef met sneltests waardoor ze eerder open mochten, maar dat ging slechts om een handjevol instellingen, aldus het CBS.

De grootste afname was er vorig jaar te zien onder museumgangers uit het buitenland. Waar dat er in 2019 nog 10,3 miljoen waren, ging het in 2021 om 1,5 miljoen buitenlandse bezoekers, een daling van ruim 85 procent.