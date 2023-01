Ook theezakjes en koffiepads mogen nu officieel in gft-bak

Hoewel sommigen het misschien al jaren deden, is het voortaan officieel toegestaan: koffiepads en theezakjes weggooien bij het groente-, fruit- en tuinafval (gft). Daarmee komen er tientallen miljoenen kilo's compost op jaarbasis bij, verwacht de industrie, meldt de NOS.

De koffie- en theebedrijven in Nederland spraken in het voorjaar van 2021 met de Rijksoverheid af om hun koffiepads en theezakjes van volledig composteerbaar materiaal te maken.

De bedoeling was om dat in de loop van 2021 voor elkaar te hebben, maar het is uiteindelijk 2023 geworden. Uit een recente steekproef van Rijkswaterstaat blijkt dat 93 procent van de theezakjes en 97 procent van de koffiepads composteerbaar zijn.