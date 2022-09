'Ook nu weer een verantwoordingskrant na noodhulp' 22-01-2010 • leestijd 1 minuten • bewaren

De Samenwerkende Hulp Organisaties zullen ook na de noodhulp aan Haïti een verantwoordingskrant uitbrengen. Hierin is te lezen hoe het ingezamelde geld besteed is. Na de tsunamiactie werd in 2005 voor het eerst zo'n krant verspreid. De krant was onder andere te krijgen bij supermarkten in heel Nederland.