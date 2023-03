Ook bioboeren vinden prijsverschil biologisch en niet-biologisch te groot

Want Hoogendijk kan het niet met chemische bestrijdingsmiddelen op deze biologische boerderij, die hij runt met een compagnon en zijn oom Jaap Korteweg, naast akkerbouwer ook oprichter van de Vegetarische Slager. Tegen ziekten, plagen of onkruiden gebruiken ze geen chemische bestrijdingsmiddelen. Op deze biologische boerderij in West-Brabant gebeurt alles zonder chemicaliën of kunstmest, precies volgens de regels van de biologische landbouw.