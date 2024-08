'Onwettige' dataverzameling van Elon Musk's X leidt tot privacyklachten

X was op 7 mei begonnen met het verzamelen van data van Europese gebruikers. Maar het platform heeft hen daarover niet van tevoren geïnformeerd, stelt noyb. Sinds 16 juli konden X-gebruikers laten weten of hun openbare berichten mochten worden gebruikt door een vakje uit te vinken in hun privacyinstellingen. Ook die regel was volgens de privacygroep enige tijd niet bekend.