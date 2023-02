Online een bosje rozen kopen voor Valentijnsdag? Vergelijken loont

13 feb. 2023 - 11:32

Als je op Valentijnsdag iemand echt een plezier wilt doen, laat dan dat bosje rozen staan. Ze komen vrijwel zeker uit Ethiopië waar ze met in Europa verboden pesticiden worden gekweekt. Die pesticiden in Europa maken en exporteren is niet verboden dus wordt er op enorme schaal gebruikt van gemaakt in Ethiopië. Ook door de grootste rozenkweker van de wereld in Ethiopië, een Nederlands bedrijf. Via import krijgen we dat gif hier weer terug. Er is geen enkele controle op pesticiden op bloemen in Europa. Verzin een ander lief en verantwoord kadoo morgen. Veel beter. https://www.pan-netherlands.org/wp-content/uploads/2022/02/rapport-%C2%B4Verboden-en-gevaarlijke-bestrijdingsmiddelen-in-snijbloemen%C2%B4.pdf