Online bonuskaart van Albert Heijn: Is dat veilig te gebruiken?

Een online bonuskaart van Albert Heijn? Op internet zijn er verschillende, niet-officiële websites die dat aanbieden. Verpakt in een jasje van herkenbaarheid en authenticiteit ("Je kent het wel, je staat in de supermarkt en je bent je bonuskaart vergeten. Oeps! Gelukkig is er...") proberen de beheerders van deze sites je ertoe te verleiden om dan maar de online bonuskaart te gebruiken die zij ter beschikking stellen. Gratis én anoniem. Klinkt handig, maar is dat wel zo verstandig?

Op Kassa's Vraag & Beantwoord-forum staat sinds april vorig jaar een topic over Albert Heijn die klanten geen korting zou geven zonder bonuskaart. Al met al een best wel levendig onderwerp, maar zoals het wel vaker gaat, vielen de reacties na enkele dagen stil. Ingehaald door de actualiteit en andere onderwerpen die aandacht vereisen.

Begin deze week plaatste een gloednieuw forumlid echter een reactie op dat topic. De strekking van het bericht was "Ik ben op zoek gegaan naar een anonieme bonuskaart en ik heb goed nieuws: deze heb ik gevonden", gevolgd door een link naar een website in de Albert Heijn-huisstijl met een duidelijk zichtbare barcode van een bonuskaart.

In het meest gunstige geval wordt er dan reclame gemaakt, wat op zich al voldoende reden is om de link te verwijderen. Maar de mogelijkheid bestaat natuurlijk ook dat er sprake is van minder goede intenties, zo wisten enkele alerte forumleden ons te melden.

Hoe zit dat in dit geval? Wat is het idee hierachter? Kun je deze bonuskaarten zomaar gebruiken als je jouw eigen bonuskaart niet op zak hebt? Of zijn er redenen om dat toch maar niet te doen?

Veel valse 'Albert Heijn'-websites met online bonuskaarten

Wie op internet zoekt naar 'Albert Heijn bonuskaart online' en vergelijkbare zoektermen, vindt al snel een behoorlijke waslijst aan websites die op het eerste gezicht de indruk wekken van Albert Heijn te zijn.

Hieronder hebben we een aantal voorbeelden verzameld. Het artikel gaat verder na onderstaande afbeelding.

Schermafbeeldingen van twee websites die een online bonuskaart van Albert Heijn aanbieden © Kassa

Zoals je ziet, hebben de bouwers van deze sites op een handige manier gebruik gemaakt van bepaalde elementen uit de huisstijl van de échte Albert Heijn, waardoor de minder alerte bezoeker ten onrechte best het idee kan krijgen dat ze op een officiële Albert Heijn-website zijn beland. Maar om misverstanden of onduidelijkheden uit de weg te helpen: deze websites zijn niet van Albert Heijn.

Disclaimers als 'Deze website is op geen enkele wijze verbonden aan Albert Heijn en/of Ahold B.V.' staan weliswaar ergens weggemoffeld op dit soort sites, maar doorgaans in het allerkleinste lettertype. Het lijkt dan ook meer een formaliteit, zodat de beheerders in het geval van lastige vragen kunnen aangeven dat op de site toch écht stond dat het niet gaat om een officiële pagina van Albert Heijn.

In praktisch alle gevallen staat er overigens geen enkele informatie over de identiteit van de eigenaar op dit soort sites. Geen adres, geen KvK-nummer, geen telefoonnummer, geen btw-nummer, in het meest gunstige geval een mailadres.

En wie de domeinnamen natrekt via de registers van SIDN (Stichting Internet Domeinregistratie Nederland), wordt niet veel wijzer: veel informatie over de houders van deze domeinen is geanonimiseerd en verborgen. Op basis daarvan durven we in ieder geval wél te stellen dat we niet te maken hebben met officiële bedrijven.

Nog een aantal voorbeelden van websites met online bonuskaarten. Het artikel gaat verder na onderstaande afbeelding.

Schermafbeeldingen van drie websites die een online bonuskaart van Albert Heijn aanbieden © Kassa

Biedt de échte Albert Heijn eigenlijk een online bonuskaart?

Na het zien van bovenstaande websites vraag je je misschien af of de échte Albert Heijn geen online bonuskaart aanbiedt. Dat zou het bestaan van dit soort valse websites in één klap overbodig maken. Maar daar kunnen we kort over zijn: nee, Albert Heijn biedt klanten géén online bonuskaart die je via een website kunt opvragen.

Je hebt in beginsel de fysieke (plastic) bonuskaart, maar je kunt deze wél digitaal gebruiken door deze te koppelen in de Albert Heijn-app. Ook is het mogelijk om in de app een digitale bonuskaart aan te maken, mocht je geen fysiek exemplaar nodig hebben.

Op die manier kun je je bonuskaart opvragen op je telefoon en scan je je telefoonscherm in plaats van de plastic kaart. Dat is in zekere zin dus een online bonuskaart, maar niet eentje die voor iedereen te benaderen is via een speciale website.

Koopzegels, spaaracties en Air Miles

Het koppelen van je fysieke bonuskaart in de Albert Heijn-app biedt gebruikers een aantal aanvullende mogelijkheden. Dan kun je denken aan het kunnen inzien en bewaren van digitale kassabonnen, het wekelijks activeren van vijf zogenaamde 'Bonus Box'-aanbiedingen, maar ook het (automatisch) deelnemen aan spaaracties en het sparen van koopzegels en/of Air Miles

En dat laatste is in deze context interessant. De bonuskaarten die je ziet op de sites zoals we hierboven hebben besproken, zijn namelijk écht bestaande bonuskaarten. De kans is dan ook aanwezig dat jij de eigenaar van de bonuskaart onbewust een handje helpt met spaaracties, als je ervoor kiest om zo'n online bonuskaart te gebruiken. En dat kan je soms zelfs geld kosten.

Koopzegels

Albert Heijn biedt klanten de mogelijkheid om te sparen voor koopzegels. Voor elke euro die je uitgeeft, kun je er voor € 0,10 extra één koopzegel bij kopen. Heb je een Albert Heijn Premium-account, dan kun je voor iedere euro zelfs twee koopzegels kopen, zolang je daar een aanvullend bedrag van € 0,20 voor neertelt.

Heb je eenmaal een volle kaart met 490 zegels, die een waarde vertegenwoordigt van 49 euro? Dan kun je deze bij Albert Heijn inleveren en krijg je 52 euro uitbetaald. Alle voorwaarden kun je overigens nalezen bij Albert Heijn.

Maar nu komt het. Door de bonuskaart online te koppelen aan je Mijn Albert Heijn-account, kun je voortaan automatisch koopzegels sparen door de bonuskaart te scannen bij het afrekenen: "Scan je persoonlijke Bonuskaart bij de kassa en je zegels worden automatisch bijgeschreven aan je totaalbedrag.

Scan jij een willekeurige online bonuskaart van zo'n niet-officiële site? Dan is er dus een reële kans dat je automatisch bijbetaalt voor andermans koopzegels, indien de eigenaar van die bonuskaart dat zo heeft ingesteld. En dat heb je alleen maar door als je goed naar de kassabon kijkt. Best kans dat het je in tijden van prijsstijgingen en inflatie niet eens opvalt, maar feitelijk komt dat neer op geld weggooien.

Spaaracties

Hetzelfde trucje is van toepassing op spaaracties. Denk aan pannen, glaswerk, messensets of handdoeken. Wie een bonuskaart koppelt aan een gepersonaliseerd Mijn Albert Heijn-account, kan zélf selecteren aan welke spaaracties diegene meedoet. Sparen gebeurt vervolgens automatisch door het scannen van de bonuskaart.

Dit kost je weliswaar geen geld, maar je helpt anderen zo wel met sparen door hun online bonuskaart te gebruiken. Ook over online sparen lees je meer bij Albert Heijn.

Air Miles

Ook Air Miles – in het geval van Albert Heijn spreken we over AH Miles – kun je sparen door je Air Miles-kaart te koppelen aan je bonuskaart en deze vervolgens te koppelen aan je Mijn Albert Heijn-account. Bij besteding van € 2,50 krijg je één AH Mile, en Albert Heijn Premium-leden krijgen dan twee AH Miles. Hier lees je meer over de voorwaarden.

Gebruik je andermans bonuskaart, dan bestaat de mogelijkheid dus dat je met jouw aankopen spaart voor andermans Air Miles. Ook in dit geval is het dus een terechte vraag of je daar graag aan meewerkt.

Hoe vinden mensen deze niet-officiële online bonuskaarten?

Mensen vinden deze bonuskaarten onder andere via zoekverkeer. Wie zoekt op 'Online bonuskaart Albert Heijn', vindt al snel een waslijst aan niet-officiële 'online bonuskaarten' die op de besproken websites worden aangeboden.

Maar ook via sociale media worden mensen op deze bonuskaarten geattendeerd. Zo werd afgelopen september nog gewaarschuwd voor bonuskaarten die op TikTok werden aangeprezen. Het zou gaan om speciale bonuskaarten die je kunt gebruiken voor "hoge kortingen en gratis producten". In dit geval bleek het echter ook te gaan om koopzegels die ongemerkt voor jouw rekening komen. Het is goed mogelijk dat je dit soort bonuskaarten ook op andere sociale mediakanalen treft, zoals Instagram, Facebook of Snapchat.

Bij een gemiddelde boodschappenronde gaat het om een vrij beperkt bedrag, misschien enkele euro's. En daarin zit 'm het venijn: omdat het om kleine bedragen gaat, is de kans aanwezig dat je het niet eens merkt bij het afrekenen. Maar als veel mensen dit soort bonuskaarten gebruiken, kan het totaalbedrag voor de eigenaar snel oplopen.

Moet je deze online bonuskaarten gebruiken?

Aan het gebruik van dit soort kaarten zit niet in alle gevallen een financieel risico, dat geldt alleen in het geval van koopzegels.

Toch is er een goede reden om deze online bonuskaarten gewoon niet te gebruiken: er zit voor jou namelijk geen enkel voordeel aan en het meest waarschijnlijke scenario is dat je ongemerkt en onbedoeld iemand anders helpt met spaaracties. In combinatie met de 'officiële' huisstijl die op dit soort websites wordt gebruikt om jou tot het gebruik van de bonuskaart aan te sporen en het feit dat er wordt gesproken van 'gratis' en 'anoniem' gebruik voor korting, zou je best kunnen beargumenteren dat hier op zijn minst sprake is van misleiding.

Als je bij een Albert Heijn-servicebalie een bonuskaart haalt, is dat immers al gratis en anoniem. De aankoopgegevens worden weliswaar bijgehouden, maar zijn niet te herleiden tot jou als individuele klant. Pas zodra je deze bonuskaart koppelt aan een Mijn Albert Heijn-account, wordt dat een ander verhaal.