Online beddenwinkel Beddenplein.nl is deze week failliet verklaard

De afgelopen maanden regende het klachten over online beddenwinkel Beddenplein.nl. De Consumentenbond raadde klanten zelfs af om er een bestelling te plaatsen en in maart besteedde Kassa aandacht aan de vele problemen. Beddenplein.nl is deze week failliet verklaard.

Dat bevestigt een woordvoerder aan Kassa. Het bedrijf is afgelopen dinsdag failliet verklaard na aanvraag van "een externe partij".

Flinke aanbetalingen en veel klachten

Hoe zat het ook alweer? Op internet deden talloze mensen hun beklag over de gebrekkige service van Beddenplein. Klanten deden flinke aanbetalingen en kregen daarna soms wekenlang niets te horen. Bestellingen werden niet – of met grote vertraging – geleverd en bestellingen waren regelmatig incompleet.

Ook hanteerde het bedrijf een terugbetalingstermijn van 30 dagen, terwijl wettelijk is bepaald dat dat 14 dagen is. De omvang van de klachten werd zo groot dat zelfs de Consumentenbond zich genoodzaakt voelde om klanten voor dit bedrijf te waarschuwen.

"Komende periode moet meer duidelijkheid brengen"

De woordvoerder verklaart verder: "De komende periode zal meer duidelijkheid moeten brengen op de impact van het faillissement bij de betrokken partijen."

Voor consumenten is een faillissement van een bedrijf over het algemeen slecht nieuws. In de schuldafhandeling komen de Belastingdienst, het UWV en eventuele werknemers met een loonvordering namelijk op de eerste plaats: zij vallen in de categorieën 'preferente vordering' en 'boedelvordering'. Dan volgen leveranciers met eventuele openstaande schulden. Particuliere klanten mogen achteraan aansluiten en hebben in de afhandeling van het faillissement geen prioriteit.

De kans is dan ook aanwezig dat klanten die nog geen geld terug hebben gehad daar ook niet op hoeven te rekenen. Hoe dat in dit specifieke geval uit zal pakken, is echter nog onduidelijk. We houden het in de gaten.

