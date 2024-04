Onderzoek: websites negeren weigering cookies massaal

Het onderzoek onderscheidt twee soorten overtredingen, vertelt onderzoeker Amit Zac: "naïeve overtredingen" waarbij bijvoorbeeld helemaal geen toestemming wordt gevraagd voor het verzamelen van cookies en opzettelijke overtredingen aan de achterkant van de website. Hierbij blijken websites ook vaak informatie te verzamelen voordat de gebruiker antwoord heeft gegeven, of registreren het sluiten van het pop-upscherm als het geven van toestemming. Dit is wettelijk niet toegestaan. Er is expliciete toestemming nodig voor het verzamelen van persoonlijke gegevens.