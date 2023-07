Onderzoek: Waterschapsbelasting stijgt volgend jaar circa 10 procent theme-icon Geld • 21-07-2023 • leestijd 2 minuten • 350 keer bekeken • bewaren

De waterschapsbelastingen zullen volgend jaar flink stijgen. Het plan is om in ieder geval de inflatie door te berekenen, maar hiernaast gooien ze daar in veel van de 21 waterschappen ook nog iets bovenop. Uit onderzoek van RTL Nieuws is gebleken dat de belasting gemiddeld met wel 10 procent zal gaan stijgen.

Op sommige plekken stijging van 35 procent

Val je onder het waterschap Amstel, Gooi of Vecht? Dan heb je al helemaal pech. Doordat de reserves zo zijn uitgeput zullen de bewoners worden belast met een tariefsverhoging van maar liefst 35 procent.

“Meer dan honderd euro per jaar extra”

Het zal omgerekend uitkomen op ongeveer 100 euro extra per jaar. “Gemiddeld betaalt een gezin met twee kinderen in een koophuis nu 375 euro aan waterschapsbelasting en in 2024 wordt dat 500 euro per jaar. Dat is 125 euro meer”, aldus RTL Nieuws.

Maar waar is deze tariefsverhoging dan goed voor? Het extra geld wordt gebruikt om de financiën bij te houden, personeels- en materiaalkosten op te vangen en het extra werk vanwege klimaatverandering te bekostigen.

Er moet namelijk het een en ander gebeuren waar het waterschap de komende jaren elf zuiveringsinstallaties voor gaat aanpassen. Denk aan flink vervuild rioolwater met medicijnresten.

BBB is grote winnaar van waterschapsverkiezingen

De BBB zit na de laatste verkiezingen in 16 van de 21 waterschappen. Met maar liefst een vijfde van alle bestuurders kan je stellen dat de BBB een grote stem had bij deze beslissing.

Boeren hebben geluk, voor hen stijgt de belasting het minst

De gemiddelde tariefsverhoging telt enkel niet voor iedereen even zwaar. Door een verschuiving in de verdeelsleutel wie welk deel van de totale lasten moet betalen, is te zien dat de stijging voor burgers, bedrijven en eigenaren van natuurgebieden hoger uitvalt dan de stijging die de boeren voor de kiezen krijgen.

Bron: RTL Nieuws