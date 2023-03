theme-icon Werk

Onderzoek: Vrouwen werken nog altijd meer deeltijd dan mannen Vandaag • leestijd 2 minuten • 67 keer bekeken • bewaren

Uit onderzoek van advies- en accountantsbureau PwC blijkt dat een belangrijke reden dat de problemen op de Nederlandse arbeidsmarkt blijven bestaan omdat Nederlandse vrouwen veel meer in deeltijd werken dan vrouwen in andere landen. Volgens bijzonder hoogleraar arbeidsmarkt en partner van PwC Bastiaan Starink verdwijnt de traditionele rolverdeling van mannen en vrouwen maar heel langzaam uit de Nederlandse werkcultuur.

Door de hoge kosten voor kinderopvang en de belastingdruk voor middeninkomens loont volledig werken amper volgens Starink. Hij analyseerde de onderzoeksresultaten over Nederland voor PwC. "Er is in de afgelopen tien jaar weinig veranderd. Veel moeders zorgen daarom nog steeds vaker voor de kinderen terwijl hun partner meer uren werkt. Zij raken daardoor achter in hun carrière en halen dat ook niet snel meer in", zegt Starink.

Cultuur

Culturele aspecten en de houding van mannen spelen ook een grote rol in het hoge aandeel parttime werkende vrouwen, stelt Starink. Volgens hem zijn oplossingen vanuit de overheid nodig. "Het is goed dat dit kabinet kinderopvang betaalbaarder wil maken. Dat helpt om meer te kunnen werken als ouder. Tegelijkertijd moeten we inzetten op meer werken zodra het gezinsleven dit weer toelaat en later met pensioen gaan." Dit kan volgens hem ook zorgen voor minder krapte op de arbeidsmarkt en daarbij minder personeelstekorten.

Meer werken

Wel werken er in Nederland meer vrouwen vergeleken met veel andere landen. Het aantal Nederlandse vrouwen met een deeltijd- of voltijdbaan was 80 procent in 2021. Alleen in IJsland (82 procent) en in Zweden (81 procent) hadden vrouwen dat jaar iets vaker een baan. In de index van PwC over de positie van vrouwen op de arbeidsmarkt staat Nederland ongeveer halverwege, op plek 15.

Bron: PwC/ANP