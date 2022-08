Onderzoek: Vleesvervangers vaak ook beter voor de gezondheid

3 aug. 2022 - 9:28

Betwijfel ten zeerste of dit zo gezond is. Alles is gepaneerd, gevolg er wordt veel vettigheid opgezogen in het paneer meel. Krijgt dan ook een vette hap te verwerken. Tweede punt is het barst echt van het zout, boor de algemene gezondheid niet bepaald bevorderlijk. Vele smaken zijn gewoon Qua smaak niet te eten en vanuit kook technisch opzicht ver beneden pijl. Bak je een vega produkt geeft het enorm veel vocht af en los in vele gevallen m.a.w. je betaald voor toegevoegd vocht. Dan nog de vraag war de basis produkten vandaan komen zoals soja. Het is algemeen bekend dat hier hele grote oerwoud voor worden vernietigd. Algemeen oordeel dzz doe het onderzoek opnieuw, bovenstaande slaat nergens op Nog een aanvullende opmerking: de vervangende melkproducten zoals soja melk, coconmelk etc wordt een hoge prijs betaald. Voorbeeld: leefgebied van de Orang-oetan worden ernstig bedreigd door de toedoen van wederom de mens die hun leefgebied hebben veranderd in palm plantages. Zo zijn er de gehele wereld voor zowel mens, dier en plant omstandigheden die uiteindelijk tot ondergang gaat leiden.

