Onderzoek: Vleestaks is beter voor milieu en de gezondheid

Universiteit Wageningen heeft een onderzoek gedaan waaruit is gebleken dat een vleestaks niet alleen goed is voor het milieu, maar ook voor de zorgkosten. Het onderzoek werd gedaan in opdracht van de Vegetariërsbond en de True Animal Protein Price Coalition (TAPP Coalitie). Het eten van veel rood en bewerkt vlees leidt tot hogere risico’s op beroertes, darmkanker en longkanker, aldus de Gezondheidsraad en het Voedingscentrum.

Heffing op vlees door gezondheidskosten door overmatige consumptie

Rood vlees zou 7,50 euro per kilo duurder moeten zijn als alle gezondheidskosten die ontstaan door overmatige consumptie ervan in de prijs werden doorberekend. Bewerkt vlees zou dan 4,30 euro per kilo meer kosten. Op die bedragen komen onderzoekers van onder meer Wageningen University & Research (WUR) uit.

Negatieve gezondheidseffecten en milieukosten vaak niet meegerekend in de prijs

De opdrachtgevers vinden dat vlees te goedkoop is. Een prijskaartje ontbreekt zowel voor negatieve gezondheidseffecten als voor de milieukosten die samenhangen met vlees eten. Volgens de organisaties zou rundvlees in totaal 13,20 euro per kilo duurder moeten worden en bewerkt vlees 10 euro, als alle maatschappelijke kosten doorberekend zouden worden. Dat is ongeveer een verdubbeling van de huidige prijzen. Gezond voedsel zou dan juist goedkoper moeten worden, vinden ze.

“Nederlanders eten 23 kilo vlees meer dan goed voor ze is”

Te veel rood (en bewerkt) vlees eten levert gezondheidsrisico’s op, daarover bestaat veel overeenstemming in de wetenschap. De vraag is wat precies te veel is. De opstellers van het dinsdag verschenen rapport leggen de grens op meer dan 113 gram rood vlees per week. Dit cijfer hebben ze van de Global Burden of Disease-studie, een groot internationaal wetenschappelijk programma.

Per jaar ligt de grens volgens deze definitie op 6 kilo rood vlees per persoon per jaar. Nederlanders eten dan gemiddeld 23 kilo rood vlees meer dan goed voor ze is, schatten de onderzoekers. Daar komt nog zo’n 20 kilo aan bewerkt vlees bij, dat volgens diverse gezondheidsinstanties ook gezondheidsrisico's oplevert.

Sommige negatieve gevolgen worden nog niet meegerekend

De Vegetariërsbond noemt de schattingen van de kosten nog "conservatief", omdat alleen is gekeken naar ziekten die direct samenhangen met vlees eten. Besmettelijke dierziekten en de uitstoot van stikstof en fijnstof door veehouderijen zijn bijvoorbeeld niet meegenomen.

Verhoogde gezondheidsrisico’s door het eten van rood- en bewerkt vlees

Informatie van het Voedingscentrum en de Gezondheidsraad bevestigt dat het eten van veel rood en bewerkt vlees leidt tot hogere risico’s op beroertes, darmkanker en longkanker. Het advies van de Gezondheidsraad is daarom om de consumptie ervan te beperken. Het Voedingscentrum adviseert mensen in totaal per week niet meer dan 500 gram vlees te eten, waarvan maximaal 300 gram rood vlees. "Elke 100 gram rood vlees meer per dag hangt samen met een 17 procent hoger risico op darmkanker’’, becijfert het centrum bijvoorbeeld, met verwijzing naar de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO).