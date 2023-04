Onderzoek: Verlaagd btw-tarief gaat niet gewenst resultaat behalen

Het is voor het eerst dat het lage btw-tarief breed is bekeken. Over diensten en goederen wordt btw (belasting over de toegevoegde waarde) betaald. Het algemene tarief is (sinds 2019) 21 procent. Over sommige producten, waaronder etenswaar, geldt een tarief van 9 procent, evenals sommige diensten. Er zijn verschillende redenen om een laag btw-tarief toe te kennen.