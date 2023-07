Onderzoek: suikertaks op frisdranken leidt tot 15 tot 18 procent minder suikerinname

7 jul. 2023 - 8:53

mogen we zelf ook nog uitmaken wat we eten en drinken of willen de idioten ons alleen maar belasten met een taks hier een heffing daar,we moeten dit eten anders een heffing voor wat we graag eten (vlees) . Steeds weer nieuwe onzin. Net als de onzin met de plastic bakjes en de verpakkingen in de supermark. Milieu hier Milieu daar. Ik eet en drink wat ik wil en verder met de verpakkingen waar we nu voor moeten betalen gaan niet meer in de PMD per 1 juli maar gewoon alles gaat maar met het restafval mee. Wij scheiden per 1 juli niks meer, zelfs geen oud papier. Alles Restafval.