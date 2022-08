Onderzoek: "Nieuw energiecontract? Ruim 4000 euro duurder dan een jaar geleden"

5 aug. 2022 - 13:13

Het gekke en volledig onderbelichte in dit hele energiekosten verhaal is het volgende: In het zo verenigde Europa is het gemiddelde modaal inkomen in Hongarije zo'n 400 euro per maand en het land is voor 90% afhankelijk van Russisch gas. In Nederland is het gemiddelde modaal inkomen zo'n 2000 Euro per maand en het land is voor 15% afhankelijk van Russisch gas. Derhalve is het totaal onbegrijpelijk en absoluut niet uit te leggen dat we in Nederland een energie rekening voor de kiezen krijgen die net zo hoog is als een Hongaars inkomen en de Hongaren toch nog in alle levensbehoeften kunnen voorzien.

