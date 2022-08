Onderzoek: Nederlandse huishoudens bezuinigen massaal Gisteren • leestijd 2 minuten • 2033 keer bekeken • bewaren

Het leven in ons land is het afgelopen jaar met ongeveer 10 procent duurder geworden. Door de oorlog in Oekraïne en de stijgende energieprijzen heeft iedereen wat minder uit te geven. Uit onderzoek van Panel Inzicht blijkt dat 84 procent het energieverbruik probeert te minderen en 78 procent doet zuiniger aan met kraanwater. Twee derde van de huishoudens neemt andere maatregelen om rond te komen, zoals een goedkopere supermarkt bezoeken, schrijft het AD.

Zeven op de tien Nederlanders zet de thermostaat lager, 44 procent pakt minder vaak de auto. Liefst 82 procent van de mensen doucht minder of korter. Ruim een derde (36 procent) besproeit het gazon minder vaak. Bijna twee derde zet de kraan uit bij het tandenpoetsen, en ruim een kwart hergebruikt regen- of restwater.

Discount supermarkt

Daar blijft het niet bij, want bijna zes op de tien Nederlanders bezoekt vaker een discount-supermarkt, zoals Lidl. De helft van de huishoudens zegt eenvoudiger te eten. Het schrappen van vakanties, overslaan van avondjes uit en het opzeggen van abonnementen worden eveneens veelvuldig genoemd.

Zorgen

Uit het onderzoek, waaraan duizend mensen van 18 jaar en ouder meededen, blijkt hoezeer het dure leven er in hakt, ook psychisch: twee derde van de huishoudens maakt zich (veel) zorgen over de dure energierekening. De helft zegt inmiddels ook maandelijks een veel hoger voorschot te betalen dan vorig jaar. Gemiddeld gaat het om 123,40 euro per maand extra.

Bijna driekwart is bezorgd over de dure boodschappen in de supermarkt. Ruim een kwart (27 procent) zegt echt moeite te hebben om iedere maand uit te komen. Van de mensen die echt geldzorgen kennen zegt een vijfde daar slechter van te slapen of daar psychisch onder te lijden.

Bron: AD/ANP