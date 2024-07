Onderzoek: Grote verschillen benzineprijs, ook binnen gemeenten Vandaag • leestijd 2 minuten • bewaren

De gemiddelde prijs voor een liter benzine is op dit moment 2,003 euro, maar de verschillen in prijzen variëren sterk per pomp, zo blijkt uit onderzoek van Independer . Uit de analyse wordt ook duidelijk dat de prijzen zelfs binnen een gemeente enorm kunnen verschillen.

Vergelijkingssite Independer concludeert dat de prijzen voor benzine binnen de gemeente De Wolden in Drenthe het grootst zijn. Bij het goedkoopste tankstation betaal je daar 1,809 euro per liter, terwijl de duurste pomp 2,239 euro vraagt. Dit is een prijsverschil van 43 cent per liter. Op een volle tank van 50 liter kan dit wel 21,50 euro schelen.

Grote prijsverschillen binnen gemeenten

Maar De Wolden is niet de enige gemeente waar de prijsverschillen groot zijn. De top 10 met de grootste prijsverschillen laat zien dat met name in gemeenten in Noord-Nederland de prijzen sterk kunnen variëren.

Top 10 gemeenten met grootste prijsverschillen benzine

De Wolden (Drenthe): Verschil van 43 cent per liter Opsterland (Friesland): Verschil tot 39 cent per liter Oldambt (Groningen): Verschil tot 37 cent per liter Dinkelland (Overijssel): Verschil tot 36 cent per liter Súdwest-Fryslân (Friesland): Verschil tot 35 cent per liter Aa en Hunze (Drenthe): Verschil tot 35 cent per liter Heerenveen (Friesland): Verschil tot 35 cent per liter Groningen Stad (Groningen): Verschil tot 34 cent per liter Venray (Limburg): Verschil tot 34 cent per liter Westerveld (Drenthe): Verschil tot 33 cent per liter

Goedkoopste tankstation in gemeente Meppel

Volgens de naspeuringen van Independer staat de goedkoopste pomp op dit moment in Rogat, gemeente Meppel. Daar betaal je 1,789 euro per liter benzine. Ook in Steenwijk staan meerdere tankstations waar je goedkoop uit bent. Bij het duurste tankstation betaal je voor een liter brandstof 2,249 euro.

Top 10 goedkoopste tankstations

Fieten Olie: 1,789 euro per liter (Rogat) Joontjes Kreditank: 1,796 euro per liter (Steenwijk) Oliehandel Kreuze BV: 1,799 euro per liter (Steenwijk) Kreuze Dolderweg Steenwijk: 1,799 euro per liter (Steenwijk) Supertank Rogat: 1,809 euro per liter (Rogat) Fieten Olie: 1,829 euro per liter (Uithuizen) Tamoil Express: 1,829 euro per liter (Steenwijk) Texaco Oudehorne Van Damne: 1,849 euro per liter (Oudehorne) Sakko industrieweg: 1,849 euro per liter (Groningen) Fieten Olie: 1,849 euro per liter (Gorredijk)

Diesel goedkoopst in gemeente Winterswijk

Ook voor dieselrijders liggen de prijzen volgens de vergelijkingssite ver uiteen. Wie in een dieselauto rijdt, is het voordeligst uit in gemeente Winterswijk. Een liter diesel kost hier gemiddeld 1,60 euro. Op Terschelling ben je het meeste geld kwijt: gemiddeld 1,970 euro per liter.

Binnen gemeente Voorne aan zee is het grootste prijsverschil te vinden. Met een verschil van 0,49 euro per liter liggen de prijzen nergens zo ver uit elkaar als hier. Op een volle tank van 50 liter scheelt dat 24,50 euro.

Onbemande pompen bij industrieterrein voordeligst