Onderzoek: Fietsers in de stad voelen zich vaak onveilig

Fietsers voelen zich op het fietspad in de staad vaak onveilig, blijkt uit onderzoek van de ANWB . Dit komt vooral door de toenemende drukte en snelheidsverschillen op en rond de fietspaden, maar ook door het gedrag van andere weggebruikers.

Ook weggebruikers die zich niet aan de verkeersregels houden zorgen voor een gevoel van onveiligheid. Het gaat dan bijvoorbeeld om bestuurders die hun mobiele telefoon gebruiken, geen richting aangeven of naast elkaar fietsen op het fietspad.

Vooral stadsfietsers vinden dat de verschillen in snelheid op het fietspad te groot zijn. Elektrische fietsers hebben hier ook last van. Zij geven vaker dan andere fietsers aan zich ook onveilig te voelen door de grootte en breedte van andere voertuigen op het fietspad. Ook afleiding door het gebruik van de mobiele telefoon en fietsers die geen richting aangeven, zorgen voor een toenemend gevoel van onveiligheid.

Fietsers van 67 jaar of ouder voelen zich vaker dan gemiddeld onveilig door gedrag van scholieren in het verkeer. Ook ingehaald worden zonder dat de medefietser belt, zorgt voor deze groep bovengemiddeld vaak voor een onveilig gevoel op het fietspad. Jongere fietsers voelen zich juist vaker onveilig door weggebruikers die geen richting aangeven, onvoldoende rechts houden of slingeren.